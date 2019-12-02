ФБК нашел у ведущей Наили Аскер-Заде 62-метровую яхту и частный самолет

Помимо квартир и дачи на Рублевке у ведущей канала «Россия-1» в распоряжении имеется самолет и яхта суммарной стоимостью более $120 млн. Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навального считает, что данные элементы роскоши были подарены ей главой банка ВТБ Андреем Костиным за счет госкомпании.

Фонд отмечает, что чаще всего Роскомнадзор блокирует информацию об отношениях главы ВТБ Андреем Костиным и телеведущей Наилей Аскер-Заде. Пытаясь разобраться, что именно скрывает эта пара, авторы расследования вспомнили о двух квартирах в жилом комплексе «Новая Остоженка» общей стоимостью в 340 млн рублей, первую из которых Аскер-Заде подарил топ-менеджер банка Кирилл Зимарин, а вторая раньше принадлежала ВТБ.

Также ФБК нашел дачу на Рублевке за минимум 250 млн рублей, которую приобрела ведущая в 2015 году у офшора «Ренагтон Инвестментс Лимитед». Он зарегистрирован по тому же адресу, что и офшор «Эралмор Инвестментс Лимитед», на который зарегистрирована квартира Костина.

Проследив хронологию и перемещения телеведущей по России ради интервью, ФБК выяснил, что Аскер-Заде летает на самолете Bombardier Global 6000 стоимостью в $60 млн. Раньше он принадлежал офшору, подконтрольному банку ВТБ. Обслуживание самолета стоит порядка 30 млн рублей в месяц.

«В общем ни на покупку, ни на аренду, ни даже на содержание такого частного борта официального дохода госбанкира не хватит», — считает Алексей Навальный.

Сверив фото из Instagram Наили Аскер-Заде с навигационными данными яхт, ФБК обнаружили 62-х метровую яхту ведущей модели Amels 199 за $62 млн долларов. Она оформлена на офшор.