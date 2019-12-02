Бывший комиссар «Наших» Роберт Шлегель получил немецкое гражданство

Роберт Шлегель, экс-депутат Госдумы и бывший комиссар молодежного движения «Наши» весной 2019 года получил немецкое гражданство. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Шлегель работает в международной компании по информационной безопасности Acronis. Экс-депутат, который раньше критиковал Запад, говорит, что «разочаровался в политике». Его взгляды «сильно изменились», и теперь он «очень обычный человек с необыкновенным жизненным опытом». «Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии», — отметил он.

В 2006-2007 годах Шлегель был пресс-секретарем движения «Наши». Он организовал студию «Белый свет», которая снимала агитационные видеоролики для молодежной организации. В 2007 году стал депутатом Госдумы V созыва, в 2011 году вошел в VI созыв. Шлегель участвовал в разработке поправок к законопроекту «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и голосовал за закон, который запрещает иностранцам усыновлять сирот из России. В феврале 2012 года потребовал от прокуратуры проверить источники финансирования телеканала «Дождь».