Нацбанк Таджикистана опроверг информацию о прекращении денежных переводов из России

В связи с запуском новой системы с проведением всех расчетов и процессинга по переводам через Нацбанк Таджикистана, к которой операторы не успели подключиться, прекращения переводов не будет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отдел прессы Нацбанка Таджикистана.

Ранее о вероятности прекращения переводов с 3 декабря сообщал «КоммерсантЪ». Отмечалось, что компании, осуществляющие 90% переводов из России в Таджикистан, не успели заключить соглашения.

«Мы уже работаем с системой Unistream, подписано соглашение с Western Union, осталось решить технические вопросы, также в ближайшее время (сегодня-завтра) будет подписано соглашение с системой Contact», — рассказали в Нацбанке Таджикистана.