Игорь Эйдман: Сочетание рисков

Макрон заявил, что главным противником НАТО является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм. Здесь, в Германии, мне часто приходится слышать, что не Кремль, а авторитарный режим в Китае — основная угроза демократии.

Конечно, китайский партократический режим з отвратителен. И то, что он делает с уйгурами — преступление против человечества. Однако Китай — исторически самодостаточная, не экспансионистская страна. На протяжении веков она сама подвергалась агрессии со стороны северных кочевников, потом стран Запада и Японии. Сами китайцы никогда не проявляли интерес к захвату дальних колоний и мировому доминированию. Да и сейчас Китай даже не пытается насильно «вернуть в родную гавань» отколовшийся Тайвань, хотя все военные возможности для этого есть. Экономическое развитие и укрепление контроля над собственным населением для китайских властей важнее экспансии.

Международный (читай исламский) терроризм — конечно опасная угроза. Но исламисты, к счастью, разобщены и не имеют даже тысячной доли военных ресурсов Запада. Короткая история ИГИЛ* показала, что с военной точки зрения они несостоятельны.

Путинский режим в России имеет огромный ракетно-ядерный арсенал и при этом ставит перед собой экспансионистские задачи, базирующиеся на богатых российских исторических традициях. У власти в стране — люди с криминальной психологией, воспринимающие насилие как основой способ достижения своих целей. Во главе их стоит человек, позволяющий себе шутить на тему ядерного апокалипсиса, и судя хотя бы по этому, потерявший адекватность. Такое опасное сочетание рисков чревато большой войной и мировой катастрофой. Только Кремль сейчас в полной мере представляет собой глобальную угрозу миру.

Источник

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.