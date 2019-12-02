СКР отчитался по делам о пытках в колониях и СИЗО

Уголовные дела в России в среднем возбуждают лишь в одном из 44 случаев жалоб от заключенных на насильственные действия сотрудников колоний или СИЗО. Но в некоторых регионах реакции со стороны Следственного комитета не последовало ни на одно из сотен сообщений, пишет РБК.

Согласно полученной фондом «Нужна помощь» от СК статистике, с 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО. При этом количество возбужденных дел в 43,7 раза меньше числа жалоб на насилие в тюрьмах, поступивших следователям (их за четыре года поступило почти 6,5 тыс.).

Руководитель юридического департамента правозащитного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров считает, что в статистике СКР отражены не все жалобы заключенных на избиения и пытки, так как не все обращения регистрируются как сообщения о преступлении. Юрист поясняет, что вопрос о том, регистрировать ли такое сообщение — абсолютно неурегулированный.

Рекордное соотношение уголовных дел и жалоб зарегистрировано в Свердловской области. За четыре года поступило 720 сообщений от заключенных, а возбуждено было всего 5 дел. В Брянской области на 125 сообщений приходится одно дело, в Пермском крае — три дела на 323 сообщения, в Кемеровской области — столько же дел на 301 сообщение, в Мордовии — пять дел на 496 сообщений, а в Иркутской области не возбуждено ни одно дело при 362 жалобах. Не проводится следствия и по обращениям заключенных еще в 30 регионах.

Федяров отмечает, что все преступления, связанные с сотрудниками правоохранительных органов, «отличаются высочайшим порогом доказывания», и фото- или видеофиксации пыток бывает недостаточно. А, например, для возбуждения дел о наркотиках не нужно почти ничего.

При этом расследовать пытки очень сложно, так как все доказательства в руках руководства колонии или СИЗО, и они могут отказать следствию в предоставлении записи с видеорегистратора, сославшись на какие-либо обстоятельства (порча записи, отсутствие электричества во время инцидента).

По мнению руководителя исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новиковой, снизить уровень насилия в местах лишения свободы помогла бы ликвидация монополии тюрем на доказательства (необходимо вывести хранение видео за пределы колоний и ввести ответственность за его отсутствие или порчу). Она также предлагает ввести в УК специальную статью «Пытка» в разделе «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Сейчас, следствие вынуждено применять комбинацию статей о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и (в случаях особенно серьезных увечий или смерти) — общеуголовный состав. Кроме того, Новикова считает, что уголовное дело должно быть возбуждено в любом случае, когда есть достаточные данные, указывающие на признаки преступления.