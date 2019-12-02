Суд отклонил жалобу Ивана Голунова на бездействие СК

Басманный суд Москвы отклонил жалобу на бездействие Следственного комитета при расследовании дела журналиста Ивана Голунова, в рамках которого была начата проверка задерживавших его полицейских. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, представляющий интересы Голунова, указывал в жалобе на бездействие следователя СК: «Проверка сообщения о преступлении в отношении Голунова заволокичена и не привела к возбуждению уголовного дела в отношении полицейских». Адвокат просил суд признать незаконными действия следствия и обязать устранить нарушения.

Голунов еще в июне заявил о совершении преступления против него сотрудниками УВД по Западному округу Москвы, однако не был признан по делу потерпевшим. Он и его адвокат просили обязать следователя устранить допущенные нарушения, а также истребовать из СК материалы проверки МВД по факту возможного превышения сотрудниками полиции УВД по ЗАО должностных полномочий с марта по июнь 2019 года в отношении Голунова, уточняет BFM. В суде представитель СК отрицал факт нарушений.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сам он заявлял, что наркотики ему подбросили. 11 июня обвинения с него были сняты. Дело передали в Следственный комитет, однако конкретных подозреваемых в нем пока нет, оно расследуется в отношении неустановленных лиц по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.