В ответ на закон США о Гонконге Китай ввел санкции

Ранее президент США Дональд Трамп, несмотря на возражения Китая, подписал законопроекты, поддерживающие участников протестов в Гонконге. Госсекретарю США предстоит ежегодно подтверждать, что Гонконг сохраняет достаточную автономию от Китая, чтобы претендовать на особые торговые отношения с США. Также закон дает возможность вводить санкции против должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека. Другой закон запрещает экспорт в Гонконг средств для разгона демонстраций. Власти Китая назвали подписание законопроектов «грубым вмешательством» во внутренние дела и «нарушением международного законодательства».