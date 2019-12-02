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В ответ на закон США о Гонконге Китай ввел санкции

02.12.2019

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР, данные меры Пекин обосновал тем, что HRW поддерживает протестующих в Гонконге, передает РБК. Под санкции также попали Национальный демократический институт международных отношений (NDI) и Freedom House, пишет «КоммерсантЪ». Правительство Китая также приостановило рассмотрение заявок «американских морских судов» на заход в Гонконг.

Ранее президент США Дональд Трамп, несмотря на возражения Китая, подписал законопроекты, поддерживающие участников протестов в Гонконге. Госсекретарю США предстоит ежегодно подтверждать, что Гонконг сохраняет достаточную автономию от Китая, чтобы претендовать на особые торговые отношения с США. Также закон дает возможность вводить санкции против должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека. Другой закон запрещает экспорт в Гонконг средств для разгона демонстраций. Власти Китая назвали подписание законопроектов «грубым вмешательством» во внутренние дела и «нарушением международного законодательства». 

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