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Лев Пономарев учредил движение «За права человека»

02.12.2019

Лев Пономарев на съезде учредил национальное движение «За права человека». После ликвидации одноименной правозащитной организации она продолжит работу без юридического лица. Как пишет «КоммерсантЪ», учреждена также всероссийская гражданская коалиция, в которую вошли 17 организаций, в том числе Правозащитный совет Санкт-Петербурга, Гражданское общество Республики Коми, «Родительская солидарность», «Выбор России», «Гражданин и армия».

Национальное движение «За права человека» не будет иметь юридического лица, но продолжит работу по защите гражданских прав и свобод, которой занималось последние 22 года, сообщил Пономарев.

«Мы продолжим существовать на пожертвования. Создание национального движения — это наш запасной вариант, технический прием, необходимый для продолжения деятельности ЗПЧ, — рассказал он. — Учреждение движения без юрлица состоялось на ежегодном съезде организации, где мы также внесли десятки поправок в устав. Прежняя организация окончательно не ликвидирована до рассмотрения нашей апелляции Верховным судом РФ. Хотя я совершенно не рассчитываю на решение суда в нашу пользу, устав мы, тем не менее, привели в соответствие согласно рекомендациям Минюста».

Верховный суд России ликвидировал правозащитную организацию «За права человека» 1 ноября. Требования Минюста касались «неоднократных нарушений некоммерческой организацией закона об иностранных агентах» и «несоответствия устава движения Гражданскому кодексу».

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