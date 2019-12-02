NYT: Россия разбомбила сирийский лагерь беженцев

Российский истребитель 16 августа нанес авиаудар по лагерю беженцев рядом с городом Хасс в Сирии, говорится в расследовании The New York Times.

На основе фото и видео очевидцев, журналов полетов и переговоров NYT установила причастность российского пилота к авиаудару по комплексу, где размещались сирийские семьи, вынужденно перемещенные из-за войны в другой регион. Лагерь находится в восьми милях от ближайшей линии фронта, и рядом нет военных объектов.

С помощью метаданных фотографии, сделанной во время удара, журналисты определили точное время атаки. Зная его, они могли проверить журналы полетов и записи переговоров, чтобы установить, где летали российские и сирийские пилоты в это время и что они делали. 16 августа почти в то же самое время, когда произошла атака, наблюдатели зафиксировали полет российского самолета возле Хасса. Чуть менее чем через пять минут на записях переговоров пилот под кодовым именем 4-64 подтвердил воздушный удар фразой: «Отправлено». Минуту спустя наблюдатели снова зафиксировали, как пролетает российский реактивный самолет.

Жертвами удара стали в основном женщины и дети. Всего погибли 19 человек. Одной из жертв была беременная женщина.