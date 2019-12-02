Санкции США против «Северного потока – 2» затронут компании, участвующие в его строительстве

Санкции против российского газопровода «Северный поток – 2» затронут компании, участвующие в его строительстве. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники, передают «Ведомости». Информацию о санкциях немецкому изданию подтвердил глава сенатского комитета по международным делам Джим Риш во время своего выступления на форуме по безопасности в Галифаксе. Положение о санкциях войдет в военный бюджет США, который могут принять до 25 декабря.

Законопроект о санкциях подготовили сенаторы Тед Круз и Джин Шахин. В середине июня он был внесен в Конгресс США, а после одобрен комитетом Сената США. Санкции предусматривают запрет на въезд в США и заморозку активов для тех, кто продает или сдает в аренду суда, используемые для прокладки глубоководных трубопроводов. Среди компаний, которые могут попасть под санкции, источники Bild называют швейцарскую Allseas, специализирующуюся на укладке под водой труб и кабелей. Под угрозой также находятся несколько немецких компаний, работающих вместе с «Газпромом».