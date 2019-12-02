Карен Шаинян о комьюнити

«... а я в белом костюме». Это вдогонку к тому разговору с Ксенией Собчак сотоварищи. Занесло нас, конечно, на повороте насчет того, что нет комьюнити. Такое наивное представление, что комьюнити — это что-то вроде партии с лидером, членскими билетами и программой. Такого у геев, конечно, нет, не будет, и слава богу. Но комьюнити в смысле сообщество — точно есть. Более того, российское вполне включено в мировое. Кто-то может считать, что он не принадлежит ни к какому ЛГБТ-сообществу, может презирать более женственных или менее успешных геев, но когда он едет на любимый Миконос, в Барселону на прайд или в Брюссель на рейв, он едет туда по программе культурного обмена, сам того не подозревая. И я не знаю, сколько нужно времени рандомным американцу и русскому, чтобы найти общий язык, обсудить политику и все остальное, но русскому и американцу геям — точно сильно меньше. Как говорит один мой американский друг, геи — это же евреи 21 века, единственное глобальное комьюнити, в котором все друг за друга, при том что друг друга недолюбливают. Можно возводить стены между некими нами и ими, а потом еще мелко дробиться на нас и их внутри нас, а можно этого просто не делать. И все: можно просто перестать.

И, конечно, самым главным признаком комьюнити в России служат сотни людей со стальными яйцами: правозащитники, которые вытаскивают чеченцев из пыточных, психологи, которые вытаскивают подростков из петли, юристы, которые помогают отстаивать нам детей в судах и опеках, НКО и медиа для ВИЧ-положительных и т.д. Делают свои скучные, иногда безнадежные великие дела. «ЛГБТ-сеть», «Выход», «Ресурс лгбткиа», «Стимул», «Альянс гетеросексуалов» и еще три десятка организаций, которые легко гуглятся. Их постоянно становится больше, они растут и становятся эффективнее, и они в целом потихоньку вытаскивают окружающую действительность в том направлении, в котором некоторые думают, можно добраться просто самолетом «Москва–Берлин» на выходные. Нельзя было об этом не говорить и вообще недооценивать.

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