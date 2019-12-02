C 3 декабря могут остановиться денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана не стал давать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую. Но его не завершила ни одна из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из России в Таджикистан, сообщает «КоммерсантЪ».

На прошлой неделе организации, занимающиеся переводами, и ЦБ пытались предотвратить остановку, намеченную на 3 декабря. 25 ноября в Банке России прошло совещание с участием представителей НБТ, MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотой короны» о дальнейшей работе систем денежных переводов без открытия счета в Таджикистане после перехода на новую систему с проведением всех расчетов и процессинга по переводам через НБТ. Участники встречи просили НБТ сдвинуть срок на полгода. 26 ноября операторы получили письма, в котором Нацбанк Таджикистана указал, что он «обязывает операторов платежных систем, не подписавших соответствующие договоры и не завершивших интеграцию с национальным процессинговым центром при НБТ» с 3 декабря приостановить деятельность по переводу денежных средств в Таджикистан.

Начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян отмечает, что переводы трудовых мигрантов составляют до 30% от экономики Таджикистана. А российские платежные системы могут лишиться до 6–7 млрд руб. доходов в год. При этом мигрантам придется использовать менее безопасные способы перевода, так как они предпочитают не пользоваться картами.