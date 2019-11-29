Правозащитник Алена Попова о редакции СФ закона о семейном насилии

Мы с соавторами ознакомились с предложенной редакцией Совета Федерации. Я, например, в тотальном ужасе. Начиная от цели закона: «сохранять семью», а не защищать жертву, заканчивая «Содействовать применению сторон»?! Мы постоянно рассказываем реальные истории жертв, когда после именно примирения насильник жертву убивал!

А сам факт «содействовать примирению»-это опять сказать жертве: «дура, сама виновата, ты чего это не хочешь мириться что ли? А дети? А закон»? Господи, ну сколько можно-то?

Сколько ещё надо смертей, чтобы законодатели поняли, что закон должен быть не формальностью, причём бессмысленной, а идеальным и работающим в сторону ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ.

Зачем Совет ФЕДЕРАЦИИ сделал реверанс в сторону фундаменталистов, мне понятно: «нам надо услышать мнение патриархии...». Но сколько можно?! Как это так? Есть Конституция. И надо просто соблюдать базовое право на защиту жизни и ненасилие!

На расширенном заседании рабочей группы, которое состоялось 15 ноября 2019, мы уже многие из своих опасений озвучивали и обсуждали. Что-то наши законодатели из Верхней Палаты учли, а что-то оставили без внимания вовсе.

1. Определение семейно-бытового насилия(статья 2)

семейно-бытовое насилие — умышленное деяние (действие или бездействие), причиняющее или содержащее угрозу причинения физического, и (или) психического страдания, и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления

Определение “семейно-бытового насилия” в данной редакции полностью исключает из-под действия закона все виды физического насилия (побои, причинение вреда здоровью и т.п.), так как данные виды насилия всегда содержат в себе признаки административного правонарушения или преступления. В ситуациях семейно-бытового насилия особенно важна защита пострадавших и оказанием им поддержки (социальной, психологической и т.п.) в период подачи потерпевшим заявлений о правонарушении/преступлении, а также в период проверки указанных заявлений (может занимать от 10 дней до 30 суток, а в случае отмены незаконного отказа в возбуждении уголовного дела проверка может занимать несколько месяцев). Таким образом, все потерпевшие, которые ожидают принятия процессуального решения по своему заявлению лишаются мер защиты и социальной поддержки в самой острой и опасной фазе конфликта. Обращение потерпевших в правоохранительные органы увеличивает риск повторения насилия. Кроме того, рассмотрение дел об административных правонарушениях может занимать несколько месяцев, при этом существующее законодательство не содержит никаких мер защиты потерпевших на данный период.

В случаях возбуждения уголовного дела потерпевший может быть защищен мерами процессуального принуждения на период рассмотрения уголовного дела. При этом в указанный период потерпевший особенно нуждается в мерах социальной и психологической поддержки, а исходя из предложенной формулировки, он лишается возможности воспользоваться мерами предлагаемого проекта закона.

Также в случае совершения правонарушения / преступления в отношении нарушителя будет невозможно применить ни одну меру профилактики, предусмотренную предлагаемым проектом закона (профилактические беседы, специализированные психологические программы для нарушителей итп).

Следует также отметить, что в ситуации совершения нарушителем преступлений небольшой степени тяжести (например, умышленное причинение легкого вреда здоровья, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), не назначаются меры наказания связанные с лишением свободы, таким образом, нарушитель остается на свободе, но после вступления в силу приговора потерпевший остается полностью беззащитным, так как к нарушителю меры принуждения в соответствии с УПК РФ больше не применяются.

Совершение правонарушений и преступлений в семейно-бытовой сфере требует мер профилактики с тем, чтобы исключить повторное совершение правонарушений / преступлений. В указанной формулировке понятия «семейно-бытовой насилие» меры профилактики, предусмотренные проектом закона не могут быть применены.

Исходя из вышеизложенного, в подобной формулировке понятия «семейно-бытовое насилие» ПРОЕКТ ЗАКОНА ТЕРЯЕТ ВООБЩЕ ВСЯКИЙ СМЫСЛ!

2. Лица, подвергшиеся семейно-бытовому насилию (Статья 2)

лица, подвергшиеся семейно-бытовому насилию – супруги, бывшие супруги, лица, имеющие общего ребенка (детей), близкие родственники, а также совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство иные лица, связанные свойством, которым семейно-бытовым насилием причинены физические или психологические страдания и (или) имущественный вред или в отношении которых есть основания полагать, что им семейно-бытовым насилием могут быть причинены физические и (или) психические страдания и (или) имущественный вред;

В указанной формулировке отсутствуют лица, которые совместно проживают и ведут совместное хозяйство, но при этом не связаны свойством. Между тем, до 12% семей живут длительно в незарегистрированном браке, а почти 30% семей проживали совместно и вели совместное хозяйство до заключения официального брака. Таким образом, в указанное определение должны быть включены лица, которые совместно проживают и ведут совместное хозяйство, а также лица, которые ранее совместно проживали и вели совместное хозяйство. Аналогичную позицию высказывал Европейский суд по правам человека по делу Володина против России.

Статья 16:

основанием для профилактики семейно-бытового насилия является:

2. Обращение граждан - только если оно уже свершилось, а если есть угрозы, то по тексту закона, заявлять можно в одном случае: если угрозы совершения насилия высказаны «в отношении лиц, находящихся в беспомощном или зависимом состоянии».

Жертва может не находиться, например, в зависимом состоянии, а угрозы могут быть высказаны, например, в лифте при наличии свидетелей, или громко высказаны так, что соседи услышат эти угрозы. По тексту закона, если граждане сообщат до «свершившегося насилия», а угрозы высказаны жертве, которая не находится в беспомощном или зависимом состоянии, то это не будет основанием для мер профилактики.

Предлагается сформулировать текст этой части статьи следующим образом:

«Обращение граждан, которым стало известно о свершившемся факте семейно-бытового насилия, а также об угрозах его совершения»



3. Статья 23 “Защитное предписание”

Согласно предлагаемому проекту “В целях обеспечения безопасности лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, сотрудником органа внутренних дел, к которому поступило заявление или сообщение от лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, либо сведения от органов или организаций, либо непосредственно сотрудником органа внутренних дел, обнаружившим факт совершения семейно-бытового насилия, попытки его совершения, либо угрозу его совершения, незамедлительно составляется протокол и выносится защитное предписание.”

Между тем, неясно какой именно протокол и в соответствии с каким процессуальным законом составляется сотрудником ОВД, а также какова цель этого протокола. Статья 23: защитное предписание выносится с согласия лиц, подвергшихся насилию, или их законных представителей

Также считаем целесообразным дополнить эту статью формулировкой: “...либо без согласия лица, подвергшегося семейно-бытовому насилию, если есть основания полагать, что лицо, подвергшиеся семейно-бытовому насилию, находится в состоянии зависимости от нарушителя или испытывает страх ввиду нахождения в психотравмирующей ситуации.”

Согласно часть 3 рассматриваемой статьи Защитным предписанием нарушителю может быть запрещено:

1) вступать в контакты, общаться с лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию, в том числе по телефону, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) предпринимать попытки выяснять место пребывания лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, если это лицо (лица) находится (находятся) в месте, неизвестном нарушителю;

Целесообразно дополнить данные запреты запретом вступать в контакты с пострадавшим через третьих лиц, либо иными способами, посещать место проживания/ пребывания пострадавшего, места работы, учебы, лечения пострадавшего, а также приближаться к лицу, пострадавшему от семейно-бытового насилия, на расстояние ближе, чем на 50 метров, если это лицо находится вне совместного места жительства или места пребывания с лицом, в отношении которого вынесено предупредительное предписание.

Кроме того, необходимо дополнить защитное предписание запретом на совершение семейно-бытового насилия. Несмотря на то, что совершение семейно-бытового насилия само по себе является противоправным, данный запрет носит профилактический характер, позволяет обратить внимание нарушителя на недопустимость повторного совершения противоправных деяний, и привлечь к ответственности за нарушение защитного предписания, если нарушитель повторно совершит семейно-бытовое насилие. Аналогичные запреты необходимо предусмотреть в судебном защитном предписании (статья 24).

4. Судебное защитное предписание.

Необходимо предусмотреть запреты, указанные в пункте 3 настоящего сообщения. Кроме того, согласно п.2 ч.5 ст.22 предлагаемого проекта судебным защитным предписанием на нарушителя может быть возложена обязанность покинуть место совместного жительства или место совместного пребывания с лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию на срок действия судебного защитного предписания, при условии наличия у нарушителя возможности проживать в ином жилом помещении, в том числе по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Важно также предусмотреть возможность обязать нарушителя покинуть место совместного жительства или место совместного пребывания с пострадавшим, когда жилое помещение находится в личной собственности потерпевшего лица.

5. Ответственность за нарушение защитного предписания и судебного защитного предписания

В проекте закона предусмотрена административная ответственность за нарушение защитного предписания и судебного защитного предписания – штрафы и арест. Такого рода санкции приведут к ошибке, которая уже была допущена при декриминализации побоев.

Предлагаемая ответственность настолько ничтожна, что не будет являться сдерживающим фактором для правонарушителя. Учитывая опыт применения ст.6.1.1. КоАП РФ, есть все основания ожидать, что за нарушение защитных предписаний в основном будут назначаться штрафы, что также будет сказываться на финансовом состоянии семьи. Кроме того, в ситуации нарушения судебного защитного предписания административная ответственность является явно несоразмерной степени опасности деяния, и характеру правонарушения.

Административную ответственность возможно предусмотреть в случае первого нарушения защитного предписания, а для повторного нарушения защитного предписания и нарушения судебного защитного предписания предусмотреть уголовную ответственность, относя данное преступление к преступлениям небольшой степени тяжести, предусмотрев самое суровое наказание в виде одного года лишения свободы. В данной ситуации не стоит опасаться того, что увеличится количество лиц, осужденных к реальному лишению свободы, т.к. реальное лишение свободы не назначается лицам впервые совершившим преступление небольшой степени тяжести, за исключением случаев указанных в ст.56 УК РФ. В качестве иных видов наказания необходимо предусмотреть исправительные и обязательные работы. Это также позволит судам применять к условно осужденным ч.5 ст.73 УК РФ, т.е. возложить на осужденного ряд профилактических обязанностей (контроль за поведением осужденного, обязанность не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма и наркомании).

6. Механизм межведомственного взаимодействия

Для системной профилактики семейно-бытового насилия особенно важно иметь межведомственный механизм взаимодействия государственных органов по этой проблеме. Для того, чтобы механизм межведомственного взаимодействия успешно функционировал необходимо предусмотреть в проекте закона обязанность по обучению и подготовке сотрудников субъектов профилактики, а также по разработке методических рекомендаций для сотрудников субъектов профилактики. Аналогичные рекомендации Российская Федерация получала также от Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Заключительные замечания 2014 года, Мнения по делам О.Г.против России, Х. и Y. против России).

7. Доступ потерпевших к бесплатной юридической помощи

Также необходимо предусмотреть право пострадавших от семейно-бытового насилия на получение всех видов бесплатной юридической помощи при получении судебного защитного предписания в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, для чего внести в Пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6725; 2013, N 27, ст. 3459) дополнить подпунктом “ж” следующего содержания:

ж) о вынесении судебного защитного предписания.

8.Доступ потерпевших к социальным услугам

Согласно проекту закона социальные услуги для пострадавших от домашнего насилия оказываются в соответствии с ФЗ т 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", который предполагает , что получатель социальных услуг должен быть признан нуждающимся в социальном обсулуживании. Согласно ст.31 ФЗ №422 бесплатно предоставляются социальные услуги только лицам, чей среднедушевой доход ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом субъекта Российской Федерации.

При этом порядок определения среднедушевого дохода предусматривает расчет среднедушевого дохода с учетом доходов всех членов семьи, что в ситуации семейно-бытового насилия недопустимо. Предлагаем в части 5 статьи 9 проекта закона предусмотреть, что социальные услуги в целях защиты граждан от семейно-бытового насилия предоставляются бесплатно.

9. Мониторинг, контроль и надзор за соблюдением законодательства.

В ПФЗ полностью отсутствует глава о мониторинге, контроле и надзоре. Систематический мониторинг Правительством, качественные исследования, статистика важны для отслеживания динамики в сфере семейно-бытового насилия.

10. Поправки в статью 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В разрабатываемом нами проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» предлагается уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 116.1. Уголовного кодекса Российской Федерации, отнести к категории дел частно-публичного обвинения.

Данное изменение, несомненно, упростит доступ к правосудию, а также будет служить достаточно серьезным сдерживающим фактором для потенциального преступника.

При этом, на наш взгляд, санкции статьи 116.1 УК РФ с учетом правоприменительной практики и в целях усиления профилактической/превентивной роли, нуждаются в оптимизации.

Санкция ст. 116.1 УК РФ предусматривает максимально строгое наказание – арест на срок до трех месяцев. В то же время исполнение именно данного вида наказания невозможно в связи с тем, что в Российской Федерации не функционирует ни одного государственного учреждения, отвечающего требованиям, предъявляемым к «арестным домам». Соответственно, данный вид наказания судами не применяется.

Предлагаем исключить из ст. 116.1 УК РФ санкцию в виде ареста и заменить её на санкцию в виде лишения свободы на срок до одного года. Данное предложение с учетом степени общественной опасности соотносится с размером наказания, предусмотренным статьей 116 УК РФ – до двух лет лишения свободы.

Также стоит обратить внимание еще на несколько принципиальных моментов, связанных с правоприменительной практикой по данному виду преступлений:

- реальное лишение свободы не назначается;

- к лицам, впервые совершившим преступления небольшой тяжести, в случае отсутствия отягчающих обстоятельств, не применяется такой вид наказания, как условное лишение свободы;

- в соответствии с п. а, ч. 4, ст. 18 УК РФ, при признании рецидива преступлений не учитываются судимости за преступления небольшой тяжести;

- с учетом административной приюдиции ст. 116.1 УК РФ и ее ограниченного санкционного инструментария у судов фактически не будет возможности за неоднократно совершенные побои назначать более суровое наказание.

Заменив не применяющийся вид наказания – «Арест» на «Лишение свободы до одного года», мы существенно расширим возможности суда при назначении наказания правонарушителям, неоднократно (систематически) наносящем побои, и игнорирующим существующее достаточно гуманное наказание за содеянное, фактически не ужесточая наказание.

Кроме того, у судов появится возможность в случае повторного привлечения к уголовной ответственности (при соблюдении определенных условий по процессуальным срокам) в соответствии с ч.5. ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного дополнительные обязанности, такие как:

- не посещать определенные места;

- пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания;

- трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации.

Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению.

Предложенный вид наказания в полной мере отвечает целям и задачам вышеуказанного законопроекта, является серьезной профилактической мерой семейно-бытового насилия и позволит усилить действие Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».

Полная версия законопроекта в редакции Совета ФЕДЕРАЦИИ