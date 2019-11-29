Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейковые новости ресурсов

В перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию, Роскомнадзор включил 27 онлайн-страниц. 20 из них относятся к сообществам в соцсети «ВКонтакте», два — к платформе «Мой мир», два — сайты, один аккаунт в Facebook и два канала в YouTube. В список вошли, в том числе аккаунты РБК, «Газета.ру», Mash, «Лентач» и MDK. Среди примеров распространения недостоверного контента названы не только посты, но и комментарии.

«В перечень включаются информационные источники, два или более раз упомянутые в требованиях Генеральной прокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор с целью исполнения положений закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» в части, касающейся распространения недостоверной общественно значимой информации», — отмечается в сообщении ведомства.

Пакет законов, вводящих запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации был подписан президентом 18 марта.

