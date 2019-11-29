IT-специалисты организуют онлайн-хакатон в поддержку политзаключенных

Представители IT-индустрии, которые ранее стали авторами открытого письма в поддержку фигурантов «московского дела», организуют первый онлайн-хакатон в поддержку политических заключенных. «Сегодня заключили под стражу нового фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева. Сергей — выпускник МАИ, работал над созданием ГЛОНАСС и в Кремниевой Долине. Это уже третий наш коллега, которого задерживают по абсурдному делу о «массовых беспорядках», — отмечают организаторы мероприятия, которое пройдет 13-15 декабря.

По их мнению, хакатон — это возможность использовать код как способ самовыражения и заявить о своей позиции: «Помогут любые проекты, которые покажут, что вам не все равно: обработка данных, бот в телеграме, дизайн сайта — все, что угодно. От шуточной игры в браузере до серьезных и помогающих конкретным организациям. Даже если вы напишите в console.log’е у себя на сайте, что против политических репрессий: на самом деле любая поддержка сейчас важна. Чем больше нас будет и чем более активны мы будем — тем больше у нас шансов оказать влияние на ситуацию».

К участию приглашаются программисты, дизайнеры, менеджеры и правозащитники. Среди членов жюри хакатона покинувший Россию фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, IT-специалист, основатель «Общества защиты интернета», менеджер штабов Алексея Навального Леонид Волков и другие.