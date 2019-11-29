Общероссийский гражданский форум предложил помечать созданные на бюджетные деньги материалы в СМИ как рекламу

Общественники предлагают маркировать созданные за счет бюджета сообщения в СМИ по аналогии с тем, как будут помечаться материалы от СМИ-иноагентов. Однако данные рекомендации передавать властям, по мнению организаторов Общероссийского гражданского форума, бессмысленно, так как все предыдущие предложения были проигнорированы, сообщают «Открытые медиа».

«Официальные сообщения органов власти должны подаваться как реклама, а не как редакционные статьи и соответствующим образом маркироваться», — говорится в материалах форума, который пройдет 30 ноября. Среди предложений ОГФ также отмена цензуры, снятие барьеров для инвестиций в медиа, для выдачи лицензий СМИ и обязательство для властей поддерживать не только лояльные им СМИ.

Предложения будут обсуждаться в рамках мероприятия, но впервые за 7 лет — не будут направляться властям, так как они все равно их игнорируют, рассказал представитель организатора форума Виталий Новоселов.

«Реакция была в основном формальная, а по сути, наши предложения, к сожалению, игнорировались органами власти. Поэтому мы пришли к выводу, что этот путь неэффективен, и ходить кругами по нему бессмысленно», — говорит Новоселов. При этом он уточнил, что если участники встречи все-таки будут настаивать на передаче рекомендаций властям, это будет сделано. Пока же предложения будут адресоваться общественности.