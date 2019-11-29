Движение «За права человека» подало апелляцию на решение о ликвидации

Движение «За права человека», созданное правозащитником Львом Пономаревым, обжаловало решение Верховного суда о ликвидации.

Как рассказала «Интерфаксу» юрист организации Ольга Жукова, жалоба в апелляционную коллегию Верховного суда по административным делам направлена в пятницу, 29 ноября. Она будет рассмотрена в течение месяца. Движение «За права человека» просит вышестоящую судебную инстанцию отменить решение о ликвидации и отправить дело на новое судебное разбирательство другому судье.

1 ноября Верховный суд по иску Минюста ликвидировал движение «За права человека» из-за нарушений закона об иностранных агентах и несоответствия устава организации Гражданскому кодексу. Позже Лев Пономарев объявил о создании новой организации.