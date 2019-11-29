Украинский «Нафтогаз» требует арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинская газовая компания «Нафтогаз» подала ходатайство в латвийский суд, чтобы арестовать активы «Газпрома» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитражного суда, согласно которому российская компания должна $2,6 млрд, сообщает РБК.

«Газпром» узнал о ходатайстве, поданном в суд Видземского предместья в Риге, 5 ноября. Рассмотрение обращения «Нафтогаза» состоится в конце апреля 2020 года. Сейчас российская компания изучает возможности по защите своих интересов, говорится в отчете «Газпрома» за третий квартал.

На данный момент «Газпрому» принадлежит 34% латвийской компании «Латвияс Газе» — крупнейшем газовом трейдер в регионе.

Напомним, что «Газпром» не смог оспорить в суде решение Стокгольмского арбитража по делу «Нафтогаза», однако необходимость выплаты российской компанией $2,6 млрд еще будет рассматриваться в апелляционной инстанции в январе 2020 года. «Нафтогаз» пытается добиться выплаты и уже замораживал активы российской компании в Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и Люксембурге.

28 ноября в Вене состоялись первые за пять лет российско-украинские переговоры по газу с участием министров энергетики стран, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и руководителей «Нафтогаза Украины» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».