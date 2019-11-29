Руководителя пресс‑службы УМВД Москвы увольняют, возможно, из-за дела Ивана Голунова

Начальник пресс-службы московского управления МВД полковник Юрий Титов, наказанный летом за публикацию фотографий нарколаборатории под видом квартиры журналиста Ивана Голунова, покинет свой пост. Telegram-канал «Омбудсмен полиции» сообщает, что увольнений также связано с делом Голунова.

«Его не убрали сразу, чтобы не привлекать внимание СМИ, хотя решение было принято министром еще в июне. А теперь его по-тихому меняют на кого-то из Пермского края», — говорится в сообщении.

Сам Юрий Титов при этом заявил РБК, что «просто переходит на другую работу». А агентство «Москва» передает, что его место занял Владимир Васенин, ранее возглавлявший отделение пропаганды ГИБДД по Пермскому краю.