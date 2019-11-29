В Архангельске студенты напомнили о климатических изменениях одиночными пикетами

Активисты Архангельска присоединились ко всемирному дню экологической забастовки Global strike for climate и в 8 утра встали с одиночными пикетами, чтобы напомнить горожанам о глобальном изменении климата. Как сообщает журнал «7х7» со ссылкой на организаторов акции, цепочка пикетчиков растянулась на 5 км.

«Мы устроили сегодняшний страйк («забастовку»), как продолжение недели климатических демонстраций с 20 по 27 сентября, когда на улицы всего мира вышло более шести миллионов человек. Двумя днями забастовок нам не остановить изменения климата, и поэтому мы продолжаем бороться. В Архангельской области из-за изменений климата повышается количество атмосферных осадков, чаще происходят колебания температур. Это приводит к наводнениям в деревнях, неустойчивым ледовым переправам, штормам, миграции клещей и диких животных», — говорит инициатор акции Анастасия Фомина.

Напомним, что пикеты и митинги экоактивистов запланированы во многих городах России, но согласовать их в рамках всемирной забастовки удалось далеко не всем.