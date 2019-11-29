Белоруссия вводит запрет на одноразовую пластиковую посуду в общепите

С 1 января 2021 года в Белоруссии будут запрещены использование и продажа в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. Как сообщает министерство антимонопольного регулирования и торговли страны, изменение утверждено постановлением кабинета министров.

В министерстве отмечают, что требования документа направлены на сокращение использования в общепите одноразовой пластиковой посуды. Под ней понимают изделия и предметы, предназначенные для сервировки стола, приема и хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования.

Перечень попадающей под запрет одноразовой пластиковой посуды будет определен в ближайшие три месяца. Сейчас ведомство анализирует, какие изделия применяются в секторе общественного питания.

В конце марта Европейский парламент проголосовал за запрет одноразовой пластиковой посуды, который вступит в силу с 2021 года. С 1 апреля в Грузии запрещены использование, импорт и производство полиэтиленовых пакетов.



В ноябре Greenpeace просил Минприроды России обратить внимание на бесконтрольное замусоривание природных территорий одноразовой пластиковой упаковкой и предметами гигиены. Экологи предложили правительству запретить производство, продажу и использование одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров и упаковки немедицинского назначения (пакеты, посуда, влажные салфетки и ватные палочки, трубочки и мешалки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров и т.д.).