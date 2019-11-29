Марина Литвинович: Перелимит

Прислали свежие данные по перелимиту в московских СИЗО на сегодня. Перелимит - это, грубо говоря, превышение численности людей в СИЗО над количеством мест. То есть это означает, что кроватей для людей нет и спят они на раскладушках. Или по очереди. Или на полу, как мы пару недель назад обнаружили в больнице Матросски. Нам сообщили, что после этого случая начальника медсанчасти перевели в другой регион. Мне сложно сказать, действительно ли из-за этого случая или просто воспользовались предлогом.

Но вообще, как я отмечала в своем докладе на встрече с руководителем УФСИН по Москве генералом Морозом, постоянный перелимит в московских тюрьмах создается не по вине ФСИН, а силами судей, которые отправляют в СИЗО тех, кого не надо и к кому можно применить более мягкую меру пресечения, не связанную с помещением под стражу. А также огромное число иностранных граждан, не имеющих постоянной регистрации в Москве и укравших, к примеру "футболку и зонтик" из магазина.

Как видите, самый большой перелимит в Бутырке (СИЗО2) и в СИЗО-4. В Бутырке в ряде камер очень плохие условия, там даже раскладушки ставить некуда...

Актуальные данные по перелимиту на сегодня:

Сизо-1: лимит-1639, факт-1762;

Сизо-2: лимит-1847, факт-2147;

Сизо-3: лимит-1027, факт-1050;

Сизо-4: лимит-1731, факт-2072;

Сизо-5: лимит-959, факт-964;

Сизо-6: лимит-892, факт-855;

Сизо-7: лимит-562, факт-478

Всего:

лимит-8657, факт-9327.

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