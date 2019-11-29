Baza: СК начал проверку сотрудников ИВС, где содержались фигуранты «московского дела»

Сотрудников изолятора, где содержались фигуранты «московского дела» Егор Лесных, Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Максим Мартинцов и Павел Новиков, проверяет Следственный комитет по подозрению в превышении должностных полномочий, пишет Baza.

Представители Общественной наблюдательной комиссии посещали ИВС и выявили нарушения статьи, запрещающей содержать вместе подозреваемых по «тяжелым» статьям и общегражданскими. При этом сокамерники советовали участникам летних протестов признать вину и сотрудничать со следствием.

По словам, члена ОНК Марины Литвинович, после того, как фигуранты «московского дела» попали в СИЗО-5, друзья и родственники жаловались, что письма не доходят до адресатов. Она также рассказала, что задержанных по «московскому делу» в СИЗО побрили, хотя этого делать не обязательно и других задержанных там не брили.