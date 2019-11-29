Григорий Явлинский: Вместо диалога — монолог, шельмование или допрос

Вести диалог, спорить с оппонентами нынешняя власть неспособна. Эти навыки были окончательно утрачены за последние двадцать лет. Вместо диалога — монолог, шельмование или допрос. Министры, губернаторы, депутаты, правоохранители и чиновники знают, что в публичном споре о проблемах страны потерпят унизительное поражение. Значит, считают они, от оппонентов надо избавляться.

Например, с помощью массированной травли и клеветы в СМИ. В условиях, когда в стране существует, по сути, только государственное пропагандистское телевидение, когда публично ответить на ложь и клевету практически невозможно, травля стала излюбленным инструментом властей. Объектами такой травли за последние годы регулярно оказывались несогласные с политикой Путина, разоблачающие коррупцию в государстве люди, в том числе представители «Яблока».

Борис Вишневский — один из немногих политиков в Петербурге, кто давно и последовательно критикует местных чиновников, невзирая на ранги. Будучи депутатом петербургского Законодательного собрания, Вишневский систематически грамотно и профессионально анализирует бюджет города, вскрывает злоупотребления, растрату народных средств, планы городских властей по выкачиванию денег из карманов горожан. Последней каплей, вероятно, стало «неслыханное» заявление политика из «Яблока» о том, что Петербургу нужен «умный(!) губернатор». Такого Беглов и его окружение снести уже не смогли, и на Вишневского полились телевизионные и газетные помои.

Бориса Вишневского травят гадко и грязно. Травят не только через привычные кремлевские фейковые информагентства, но и с помощью откровенно заказной лжи на федеральных телеканалах, таких как «Россия-24». Кто и что за этим стоит, очевидно всем.

В борьбе с политическими оппонентами власть не брезгует ничем: клевета и ложь, физическое насилие, сфабрикованные уголовные дела — традиционный арсенал для устранения с пути тех, кто не согласен с кремлевской политикой, высказывает громко свое отличное от пропагандистской линии мнение, тех, кто просто мешает врать и воровать.

На последних выборах в Мосгордуму Евгения Бунимовича, кандидата от партии «Яблоко», грязно оболгали, задействовав для этого колоссальные пропагандистские ресурсы — и это в центре Москвы, при полном попустительстве властей и правоохранительных органов. (Кстати, несмотря на все усилия провластного соперника, Бунимович одержал сокрушительную победу в своем округе.)

Как противостоять масштабной травле? Конечно, прежде всего эти кампании часто разбиваются о безупречную репутацию, как это происходит с Вишневским и Бунимовичем. Кроме того, очень важна поддержка со стороны профессиональных сообществ — чтобы дать решительный отпор лжи. В защиту Бориса Вишневского, жестко и однозначно обозначив свою позицию, уже выступили Союз журналистов Петербурга (заявивший, что распространители клеветы не могут считаться журналистами, а их «ресурсы» не являются средствами массовой информации), петербургский ПЕН-клуб, члены Союза писателей Петербурга. Поэтому все же остается надежда, что эта клевета получит правовую оценку даже в рамках существующей системы: что будут возбуждены и доведены до суда уголовные дела, что организаторы и распространители клеветы понесут наказание, что будет создан прецедент.

Однако в любом случае те, кто сознательно лжет и распространяет клевету, включая государственных пропагандистов, рано или поздно будут изгнаны из профессии. Должны понести наказание и те, кто нарушает закон, фабрикуя уголовные дела, и те, кто выносит неправосудные приговоры. За ложь и фальсификации придется отвечать.

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