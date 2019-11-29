В Севастополе по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержали россиянку

ФСБ задержала россиянку, которая подозревается в выполнении задания Минобороны Украины по сбору секретных военных сведений.

«Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера», — цитирует ТАСС Центр общественных связей ФСБ России.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о государственной измене. По ст. 275 УК России предусмотрено лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.