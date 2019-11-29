Активисты Гонконга готовятся к новой волне протеста

После недели относительного спокойствия, обеспеченного победой продемократической оппозиции на выборах в райсоветы Гонконга, активисты стали распространять через соцсети призывы выйти на митинги в выходные, сообщает Reuters.

Новый импульс активистам также придала поддержка со стороны США, где накануне был подписан ряд документов, направленных на поддержку демократии в Гонконге. В ответ на подписание закона Трампом, Китай предупредил США о «жестких контрмерах».

В пятницу вечером протестующие также намерены собраться у британского консульства, чтобы попробовать убедить британское правительство защитить граждан страны, находящихся на территории Китая. Митинг проводится после того, как бывший сотрудник британского консульства в Гонконге заявил, что его избила и пытала китайская тайная полиция, пытаясь добыть информацию об активистах, отвечающих за акции протеста.

Другие демонстрации, запланированные на выходные, включают митинг учащихся средних школ, марш против использования слезоточивого газа, распыляемого рядом с детьми, и «марш благодарности», на котором протестующие планируют пройти к консульству США.

Также крупный митинг намечен на 8 декабря. Его организует Гражданский фронт по правам человека. Эта группа, организовывала миллионные марши в июне.

Еще одна причина для роста активности среди протестующих — полиция в четверг вошла в кампус Политехнического университета, где ранее шли ожесточенные бои, во время которых были задержаны более 1000 человек, чтобы собрать улики и вывезти опасные предметы (бензиновые бомбы, стрелы и химикаты). В пятницу работы завершились и теперь в кампус обеспечен свободный вход. Полиция сообщила, что они обнаружили в кампусе более 3000 коктейлей Молотова и сотни бутылок с едкими жидкостями. Не ясно, остались ли какие-либо протестующие в университете, но полиция не произвела арестов с тех пор, как вошла в кампус в четверг.