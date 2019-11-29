Талибы хотят возобновить переговоры после визита Трампа в Афганистан

После внезапного визита президента США Дональда Трампа в Афганистан и его слов о том, что талибы могут согласиться на прекращение огня, лидеры группировки заявили о планах возобновить официальные мирные переговоры. Об этом сообщает Reuters.

28 ноября, в День благодарения Дональд Трамп прибыл с визитом в Афганистан, где базируются американские войска. За неделю до этого события прошел обмен пленными между Вашингтоном и Кабулом, вселяющий надежду на скорое завершение 18-летней войны. Трамп отметил, что «Талибан»* намерен заключить сделку, а США рассматривают такую возможность. Лидеры талибов также сообщили, что они проводят встречи с высокопоставленными официальными лицами США с прошлых выходных и скоро смогут возобновить официальные мирные переговоры.

29 ноября официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что они «готовы возобновить переговоры», которые прекратились в сентябре после решения Дональда Трампа. Тогда группа боевиков взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский солдат.

Согласованный до этого происшествия проект соглашения, предусматривает вывод тысяч американских военнослужащих в обмен на гарантии того, что Афганистан не будет использоваться в качестве базы для нападений боевиков на Соединенные Штаты или их союзников.

Сейчас в Афганистане находится около 13 тыс. военнослужащих США и тысячи военнослужащих других стран НАТО. Вторжение коалиции произошло после терактов 11 сентября 2001 года.

* «Талибан» — организация признана террористической и запрещена на территории России.