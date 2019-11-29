В законе о домашнем насилии предусмотрели примирение сторон

В новой версии закона о семейно-бытовом насилии перечислили его виды и предусмотрели возможность примирения сторон.

Как пишет РБК, в последней версии документа доработано определение семейно-бытового насилия. Согласно законопроекту, «это действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу причинения физического, психического страдания или имущественного вреда и не содержит признаки иных правонарушений».

Заниматься профилактикой и оказывать помощь жертвам такого насилия должны полиция, прокуратура, общественные организации, омбудсмены, органы власти, медицинские и другие учреждения. При этом защищать жертв домашнего насилия необходимо вне зависимости от того, возбуждено ли уголовное дело или нет. А жалобы и заявления о домашнем насилии (как от жертвы, так и от узнавших о происходящем людей) должны рассматриваться незамедлительно.

Для нарушителей предусмотрен целый ряд мер, в том числе профилактические беседы, помощь в социальной адаптации и защитные предписания. Последние запрещают нарушителю вступать в любые контакты с пострадавшим лицом, в том числе по телефону или через интернет и выяснять его местонахождение. Такой ордер выдает полиция, действует он в течение 30 суток, но может быть продлен и до 60 суток. Но если уверенности, что такое решение поможет — нет, полицейский может обратиться в суд за судебным защитным ордером. Его срок действия распространяется до года, а нарушителя могут обязать пройти специальную психологическую программу, покинуть место совместного жительства или пребывания с жертвой или вернуть ее имущество и документы. При этом документ предусматривает конфиденциальность как пострадавших от насилия, так и нарушителей закона.

При этом в законе предусмотрели возможность примирения, которому должны содействовать общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия. Также они должны выяснять и устранять причины насилия, проводя индивидуальную работу с нарушителями.