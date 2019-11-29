Россия и Украина впервые за пять лет провели двухсторонние переговоры по газу без участия Брюсселя

28 ноября в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министров энергетики стран, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и руководителей «Нафтогаза Украины» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — сообщили в «Газпроме».

Как отмечает «КоммерсантЪ», это первая встреча стран в двухстороннем формате с 2014 года, когда споры по условиям поставок и транзита обострились, и потребовалось вмешательство Еврокомиссии в переговоры.

Действующий контракт на прокачку российского газа по территории Украины завершается в 2019 году. «Газпром» называет главными условиями продления контракта отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. Украина требует, чтобы новый договор соответствовал европейскому законодательству, а также заявила о готовности принять присужденные Стокгольмским арбитражем $2,56 млрд газом вместо денег.