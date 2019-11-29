ООН затребовала от России объяснений по поводу разгона летних протестов

Предполагаемые репрессии в отношении участников протестов, которые проходили в Москве летом 2019 года, вызвали обеспокоенность у рабочей группы ООН по произвольным задержаниям и спецдокладчиков по защите прав на свободу слова, свободу собраний и положению правозащитников. В связи с этим постпреду России в ООН был направлен запрос, с требованием разъяснить действия российских властей по разгону акций и уголовному преследованию их участников, пишут «Ведомости».

В ООН подозревают, что российские власти мешали реализации прав на свободное выражение мнений и свободу мирных собраний в контексте местных выборов.

От России ждут разъяснений о том, какие меры принимались для защиты участников мирных собраний при планировании и проведении операций силовиками, были ли обеспечены «объективные и разумные требования» при регистрации кандидатов, соблюдаются ли международные стандарты при уголовном и административном преследовании участников акций и что сделано для обеспечения эффективного и беспристрастного расследования чрезмерного применения силы правоохранительными органами.

В августе с просьбой оценить действия властей во время протестных акций в ООН обратилась правозащитная группа «Агора». По словам руководителя международной практики «Агоры» Кирилла Коротеева, в запросе спецдокладчиков уже выделены те нормы, нарушение которых оценивается как возможное. А оценка комиссариата ООН по правам человека позволит апеллировать и в российских судах, и в ЕСПЧ. При этом на сайте управления верховного комиссара есть информация, что ответ российских властей получен и будет опубликован.