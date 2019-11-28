Романа Удота приговорили к обязательным работам за угрозы журналистам НТВ

Суд вынес решение по делу члена совета движения «Голос» Романа Удота, обвиняемого по статье об угрозе убийством сотрудникам телекомпании НТВ. Его признали виновным и назначили обязательные работы на срок 320 часов, сообщает ИА «Закон».

Судья отметила, что угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью были установлены во время процесса, представлено достаточно доказательств для признания угрозы реальной. К доводам защиты, что поведение Романа Удота было спровоцировано, суд отнесся критически.

По версии следствия Роман Удот 20 марта 2018 года в аэропорту Шереметьево угрожал сотрудникам НТВ. Гособвинитель просил для Удота 350 часов обязательных работ. Представитель потерпевших эту позицию поддерживал.

Корреспондент Александра Мирошниченко в показаниях заявляла, что прибыла в аэропорт Шереметьево в личных целях. Случайно заметила Удота, тогда попросила коллегу Эдуарда Журавлева включить камеру и задать несколько вопросов. Удот ей угрожал, выхватил у нее телефон. При этом Мирошниченко не помнит, запрещал ли члена «Голоса» вести съемку. Журавлев отметил в показаниях, что Удот вырвал объектив у камеры и стал угрожать ему, в том числе обещал «выкусить кадык». Потом пришли сотрудники полиции.

Охранник магазина в аэропорту рассказал в суде, что к ним зашел Роман Удот, который просил его не снимать, и ощущения, что Удот кому-то угрожает, у свидетеля не возникло.

Еще ряд свидетелей в суде подтвердили, что Удот угрожал корреспондентам.

Сам Роман Удот свою вину не признал, отметив, что находился в состоянии сильного эмоционального возбуждения из-за вышедшего фильма «Чужой голос» и опасался за здоровье родителей, просил его не снимать, забрал телефон корреспондентки и вызвал полицию. Вреда журналистам он не причинил. В свою защиту Удот также представил талоны-уведомления об обращении в полицию из-за преследования со стороны НТВ. Телеканал оклеветал его в сюжете, где говорилось, что он купил квартиру матери (хотя она это сделала сама), а во время обыска сняли Удота в душе.

Адвокат обвиняемого заявлял на суде, что сторона обвинения не представила доказательства вины. Потерпевшие сами спровоцировали его, снимая и задавая вопросы, хотя обвиняемый разрешения на съемку не давал. Защитник также просил проверить заявление о фальсификации уголовного дела, так как заявления об угрозе убийством нет, есть лишь копия рапорта (даже не оригинал).

Напомним, Роман Удот был задержан 20 мая и 23 мая помещен под домашний арест.