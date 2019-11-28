Елена Ямпольская заявила о непричастности к заявлению на Театр.DOC

Депутат Госдумы и театральный критик Елена Ямпольсая заявила, что не обращалась с заявлениями в правоохранительные органы по поводу спектаклей Театра.DOC.

«Я никогда не обращалась и не намерена обращаться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку тех или иных организаций культуры.​ Поступившее в комитет обращение граждан было переслано для рассмотрения по компетенции. Этот порядок прописан в федеральном законодательстве.​ Лично от меня никаких заявлений ни в полицию, ни в прокуратуру не поступало. Так же как и просьб о проведении проверки театра. Это ложь», — написала она в Facebook.

Ранее в театре сообщили о проверке трех постановок на пропаганду терроризма, наркомании и гомосексуализма. «Особенно грустно от того, что «народный» донос против спектаклей направила депутат Елена Ямпольская, театральный критик», — отмечалось в заявлении.