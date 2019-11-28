Минимум 13 человек убиты при применении оружия армией Ирака против протестующих

Акции протеста проходят в городах Ирака в последние недели. Демонстранты требуют работы, мер против коррупции и бюрократии. Акции не всегда проходят мирно. В городе Наджафе демонстранты обвинили Иран во вмешательстве в дела Ирака и сожгли консульство соседней страны. Для борьбы с беспорядками армия Ирака создала особые «кризисные подразделения».
«По приказу главнокомандующего вооруженными силами премьер-министра Адиля Абдул-Махди назначено несколько военных командиров, которые войдут в это подразделение, чтобы руководить всеми силами безопасности и вооруженными силами и помогать губернаторам исполнять свои обязанности», — говорилось в заявлении представителей армии.
Протесты в Ираке идут с начала октября. Первая волна акций закончилась гибелью 149 демонстрантов. Затем премьер-министр Абдул-Махди обещал провести перестановки в правительстве, сократить зарплаты высокопоставленных чиновников и принять меры, чтобы сократить безработицу. Однако в конце октября люди вновь стали выходить на улицы с протестами. В ответ силовики стали разгонять их с особой жестокостью.