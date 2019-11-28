В Москве и Санкт-Петербурге эвакуированы здания судов

Из-за эвакуации зданий судов Москвы и Петербурга пришлось прервать заседания, в том числе и по «московскому делу». Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга написал: «Санкт-Петербургский городской суд заминирован, сообщили нам по электронной почте. От нас требуют 120 000 000 рублей». В размещенном каналом фото письма говорится об украденных с биржи WEX «Костстантином Малофеевым» (орфография сохранена. — NT.) 120 биткоинов. Авторы сообщения обещают, что письма будут приходить, пока долг не будет возвращен.

Из-за эвакуации было приостановлено заседание Мещанского суда Москвы, где шел процесс фигурантов «московского дела» Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова, передает telegram-канал «Арестанты 212».