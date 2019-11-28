Ксения Ларина о доносе на Театр.DOC

Глава комитета по культуре ГД Елена Ямпольская написала в прокуратуру донос на спектакли Театра.док, в которых она усмотрела (не глядя, что характерно) «антироссийскую пропаганду».

В связи с этим у меня, как у гражданина РФ, чтущего Уголовный кодекс, возник вопрос: а что, у нас уже есть статья, карающая за «антироссийскую пропаганду»?

Я, конечно, давно ее ждала, без неё как-то беспокойно, давайте уже верните на место статью 70 (антисоветская пропаганда и агитация, от полугода до семи лет) и 190 прим (распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, до трёх лет)!

Но пока их не вернули, донос депутата Ямпольской является прямым нарушением Конституции РФ, согласно которой в РФ запрещены государственная идеология и любые формы цензуры.

И ещё вопрос: если мне не изменяет память, у депутата Ямпольской есть целый общественный совет по культуре ГД, который она лично собирала. В курсе ли члены досточтимого органа, что они участвуют в незаконном бандформировании после подобного обращения их председателя? Напомню, что членами совета по культуре при ГД под председательством Ямпольской Е.А. являются Михаил Швыдкой, Александр Калягин, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Владимир Машков, Андрей Макаревич, Сергей Шнуров...

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