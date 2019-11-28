Депутат Ямпольская обвинила спектакли Театра.DOC в пропаганде терроризма, наркомании и гомосексуализма

Депутат Госдумы и театральный критик Елена Ямпольская пожаловалась в правоохранительные органы на пропаганду терроризма, наркомании и гомосексуализма в спектаклях «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228» Театра.DOC. В театре говорят, что политик их даже никогда не смотрела.

«Театр у нас маленький, театральных критиков мы узнаем в лицо, и не будет ошибкой сказать, что на показах, которые стали поводом для обращения в прокуратуру и полицию, Елены Александровны не было, видно это и по тому, насколько подменено в описании содержание спектаклей», — говорится в заявлении.

Как пояснили в театре, «Война близко» основана на трех текстах, последний из которых посвящен одному из фигурантов дела Олега Сенцова Геннадию Афанасьеву, который нашел в себе мужество признать на суде, что оговорил других. Спектакль «Выйти из шкафа» — о страхе взрослых людей признаться в своей гомосексуальности и о том, как их матери и отцы способны простить их и понять. «Рейв 228» — это просветительский спектакль-игра об опасности наркоторговли.

«Проверять будет участковый. Про экспертизу знать не могу. Мы сходили, дали объяснение, предоставили документы. Эти спектакли назвали пропагандой терроризма, гомосексуализма и наркомании», — цитирует «МБХ медиа» адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.

«В силу тематики у этих спектаклей есть возрастной ценз 18+, и на входе наши сотрудники проверяют паспорта зрителей. Но все это нам теперь предстоит объяснить людям, никогда не видевшим наши спектакли», — отмечают в театре.