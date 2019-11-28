Константин Калачев: Силовики — элемент политических игр и борьбы за власть

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. А вот в жизни регионов все наоборот. Проблемы и несчастья общие. Одна из проблем заключается в возрастающем влиянии силовиков на региональную политику. Об

этом уже сказано-пересказано. Знал я губернатора, который о задержании своего зама узнал из интернета. Губернатор теперь занимается законотворчеством. А дело в итоге вроде рассыпалось. Отдельные руководители отдельных силовых структур в регионах пекутся не только о государственном интересе, но и своем месте в корпорации. Безусловно, это место зависит от громких дел. Не раз слышал о том, как в отдаленный регион приезжают за новыми звездами на погонах. Задержали кого-то. Вот тебе звездочка и новое назначение. Для демонстрации своей эффективности у силовиков ресурсов предостаточно. В погоне за отчетностью возникает соблазн использовать эти ресурсы по полной. Участие в клановых и внутриэлитных разборках тоже соблазн. А теперь от общего к частному. Есть регионы бедные и никому не нужные. Есть регионы богатые. Вот Ростовская область. Валовый региональный продукт по итогам 2019 года перешагнет порог 1,5 трлн. рублей. У области 6 место в России по числу малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей (свыше 173 тыс. единиц, на которых занято более полумиллиона человек).

Около 27% производимой продукции сельского хозяйства приходится в ЮФО на долю региона.

Более 90% составляет показатель самообеспеченности региона.

Индекс промышленного производства Ростовской области за 9 месяцев 2019 г. — 103% к аналогичному периоду 2018-го.

Лакомый кусочек. Это не в ЕАО ехать. Большой, богатый регион: развитая промышленность, крепкое сельское хозяйство, рекордные урожаи, развитый бизнес. И поэтому в преддверии выборов губернатора, до которых осталось меньше года, этот регион стал интересен некоторым политическим фигурам.

Именно поэтому мы наблюдаем активные информационные атаки на губернатоа Голубева. Интересанты стремятся послать федеральному центру сигналы о проблемах, пытаются выбить почву из-под ног действующего главы региона, заявившего о своих планах работать в области в ближайшую пятилетку.

Самое прискорбное, что в этой партии самую активную роль играют отдельные силовые структуры. Они, используя весь свой арсенал, стремятся показать и доказать коррумпированность территории на региональном и муниципальном уровне.

Если вдуматься в смысл антикоррупционной работы, то показателем эффективности здесь являются уголовные дела, доведенные до обвинительных заключений и приговора суда.

Но на примере Ростовской области мы видим следующую картину: заместитель губернатора Сидаш, главы муниципальных образований, министерство здравоохранения — задержания и возбуждение уголовных дел в рамках ст. 286, превышение должностных полномочий. Про эту статью мне уже доводилось высказываться на примере других регионов.

Статья неконкретная, абсолютно резиновая, в которой твоя ежедневная работа может быть интерпретирована как угодно. И тяжесть содеянного порой никак не соизмеряется с тем ущербом, который наносится подобными действиями репутации самих чиновников и власти в целом. Сложившаяся ситуация вынуждает чиновников максимально уходить от принятия любых решений, подстраховываться десятками бумаг и подписей. Все это сдерживает возможность оперативно и качественно принимать управленческие решения.

Подобные действия силовиков становятся элементом политических игр и борьбы за власть.

Нельзя ради отчетности играть судьбами людей, работающих в органах власти, нельзя жертвовать благополучием жителей регионов в угоду политическим амбициям тех или иных группировок. Силовой стержень Российского государства под сомнение не ставлю, а вот целесообразность использования силовых структур в региональном рейдерстве лично мне кажется очень сомнительной. Более того — вредной.

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