Власти отказывают российским экоактивистам проводить забастовки Fridays for Future

Российские экоактивисты из разных городов, в том числе Москвы, получают отказы от местных властей на уведомления о проведении пикетов и митингов в рамках всемирной климатической забастовки международного движения Fridays for Future. Как сообщает «ОВД-Инфо», в Новосибирске активистам мэрия даже пригрозила штрафами, если на акции будут использоваться плакаты на английском языке. В Сочи от сторонников Fridays for Future неофициально требуют согласовывать одиночные пикеты. Активистам из Санкт-Петербурга акцию пришлось перенести на декабрь, при этом их предупредили, что у них будут проблемы при упоминании мусорного полигона на станции Шиес.

«Обещали, что теперь проблем не будет и что все будет согласовано, но с одним условием: мы ни слова не скажем про Шиес. Если услышат «Шиес», сразу свернут наш митинг. Как я это понимаю, хватать на митинге они никого не будут, слишком громкий инфоповод наметился. Дело скорее в личных аспектах — впоследствии наши заявления будут сливать по формальным причинам, так что их будет сложно обжаловать, а если и можно, то только через суд, на который, в общем-то, не так много времени всегда остается. Как действовать в такой ситуации — непонятно», — говорит координатор Fridays for Future Алексей Сергиенко.

Fridays for Future — международное экологическое движение, вдохновителем которого является шведская школьница Грета Тунберг, которая каждую пятницу вместо занятий устраивала демонстрации перед парламентом.