Посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда обвинили в домогательствах

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, который также является ключевым свидетелем в расследовании импичмента в отношении Дональда Трампа, обвинен тремя женщинами в домогательствах. Его жертвы утверждают, что посол использовал свое положение, чтобы отомстить за отказ, пишет The Guardian.

Одной из женщин, рассказавшей о домогательствах, была потенциальный деловой партнер Сондленда. По ее словам, он предложил показать ей отель, которым владел, но на экскурсии схватил женщину и попытался поцеловать. Получив отказ, он решил не инвестировать в бизнес потенциального партнера. Еще одна жертва домогательств рассказала, что Сондленд набросился на нее во время деловой беседы. Третья женщина пришла к Сондленду обсудить предложенную ей помощь в трудоустройстве, а тот попытался ее поцеловать. Отказ в итоге негативно повлиял на карьеру дамы.

На прошлой неделе Гордон Сондленд изменил свои показания на публичных слушаниях в Палате представителей по делу об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа, заявив, что Вашингтон предлагал возобновить военную помощь Киеву только в обмен на личное согласие президента Украины начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Заявления женщин о домогательствах посол считает способом оказать давление. «Эти ложные заявления о нежелательных прикосновениях и поцелуях придуманы и, как мне кажется, скоординированы в политических целях. У женщин нет никаких оснований это говорить, и я категорически все отрицаю», — заявил Сондленд. А его адвокат предположил, что женщины мстят за упущенные возможности, так как все они «преследовали посла Сондленда с целью получения финансовой и личной выгоды».