Сумма наложенных на «Мемориал» штрафов достигла 2,3 млн рублей

Тверской суд Москвы наложил два очередных штрафа на общество «Мемориал» из-за отсутствия маркировки «иностранного агента». По 300 тыс. руб. правозащитники должны заплатить за то, что не маркировали сайт проекта о советском терроре «Это прямо здесь» и аккаунт проекта в Instagram. Общая сумма штрафов для «Мемориала» и его руководителей достигла 2,3 млн руб.

Итак с вами была трансляция с 11-го суда над Мемориалами, всего в первом сезоне 20 судов. По результатам прошедших судов Мемориалы оштрафованы на сумму 2 млн 300 тыс, но кажется это не все

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