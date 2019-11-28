Из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака умер ребенок

Годовалая Настя Орлова, которая нуждалась в пересадке почки, умерла после выписки из стационара, хотя операция могла быть проведена на этой неделе. Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантолог Михаил Каабак рассказал «Интерфаксу», что девочка умерла без необходимого ей ежедневного гемодиализа.

«Она была выписана из стационара. Если бы нас не закрывали, она лежала бы в отделении интенсивной терапии. Смерть у нее, скорее всего, сердечная, из-за кардиомиопатии. У нас есть ее ЭКГ в октябре, там тяжелая кардиомиопатия, нужен был интенсивный ежедневный гемодиализ, это не амбулаторный пациент», — говорит Каабак, подтверждая, что его увольнение повлияло на смерть девочки.

По словам врача, ребенок мог умереть во время или после операции, «но это не значит, что таких детей не надо оперировать». Умершая девочка, по словам трансплантолога, состояла в переданном в Минздрав списке детей, которым срочно нужна операция.

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, не используемой больше никем в России. В настоящее время, по решению Минздрава, врач вновь оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее.