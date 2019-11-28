Франция готова рассмотреть предложенный Путиным мораторий на размещение РСМД

Предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе Франция готова «тщательно изучить». Об этом президент страны Эмманюэль Макрон написал в письме Владимиру Путину, сообщает Deutsche Welle.

Макрон также предложил Путину обсудить этот вопрос в двустороннем и многостороннем форматах. Заявление французского президента не согласуется с мнением НАТО о моратории. Это может свидетельствовать о разногласиях внутри Североатлантического альянса, отмечает DW.

Письма с предложением о введении моратория на размещение РСМД Владимир Путин направил странам-участницам НАТО в сентябре. НАТО отвергло предложение в конце того же месяца, как «не заслуживающее доверия». Альянс напомнил, что Россия разместила на своей территории ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации Альянса), и их нужно перед переговорами уничтожить. Напомним, что США и Россия 2 августа вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.