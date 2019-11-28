Эксперты: России необходимо ведомство для следствия над силовиками

Эксперты Общероссийского гражданского форума предложили существенно изменить судебную и правоохранительную систему для обеспечения верховенства закона. В докладе, который будет представлен на ноябрьском Общероссийском гражданском форуме, предлагается ввести муниципальную милицию, создать ведомство для расследования преступлений силовиков и институт парламентских расследований, пишет РБК.

«Зависимость и проблемы судебной системы приводят к разрушительному правоприменению законодательных норм и нарушению прав граждан со стороны правоохранительной системы, многочисленным пыткам и насилию в полиции и тюрьмах», — заявляют эксперты ОГФ. Они предлагают перестроить систему кадрового отбора в правоохранительные органы, чтобы «обеспечить приход в полицию на позиции оперативников людей с хорошей юридической подготовкой, на позиции руководителей — людей с опытом работы в адвокатуре и управлении».

Часть подразделений полиции эксперты предлагают сделать гражданскими, например, миграционную службу, сотрудников учебных заведений и ведомственных медцентров. При этом рекомендуется создать муниципальную милицию, которая вместе с участковыми и сотрудниками ППС занималась бы охраной порядка, ориентируясь на актуальные для территории задачи. Начальник такой «муниципальной милиции» должен, по мнению авторов предложений, избираться населением.

Эксперты советуют бороться с пытками задержанных и заключенных, усилив общественный контроль над закрытыми учреждениями и улучшив техническую защиту доказательств. Например, хранить данные с видеорегистраторов, которые обязаны носить сотрудники ФСИН, в специальных защищенных базах.

Также предлагается создать гражданское ведомство для расследования преступлений сотрудников силовых структур. Для коррупционных преступлений предлагается ввести институт парламентских расследований, наделив парламент правом назначать спецпрокурора, в том числе из гражданской среды.

Эксперты предлагают дать возможность присяжным рассматривать дела о массовых беспорядках, «предпринимательские» дела, связанные с возможной приостановкой крупных предприятий, и прочие дела, где есть существенный публичный интерес. Отмечается разница в доле оправдательных приговоров, выносимых присяжными (17%) и профессиональными судьями (0,17%).

«Это говорит о том, что стандарты доказывания вины в уголовном процессе настолько низкие, что как только профессионального судью сменяет коллегия присяжных, никак не связанных с юридической корпорацией, следствие не в состоянии убедительно доказать вину подозреваемого», — заявляют эксперты ОГФ.