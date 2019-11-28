Борис Вишневский: Подданные потерпят, не впервой

Перекрытые дороги, мосты и набережные.
Машины, стоящие в глухих пробках.
Люди, бегущие из-за пробок с чемоданами по КАДу, чтобы успеть в аэропорт.
Потерянное время и деньги тех, кто так и не успел к рейсу.
Задержки вылетов и приземления самолетов.
Пассажиры, которых не выпускают из успевших приземлиться в Пулково самолетов...
Это — результат очередного визита президента Путина в Петербург.
Это вовсе не вынужденная мера, вызванная суровой необходимостью обеспечить безопасность президента.
А следствие абсолютного наплевательства его самого и его охранников на то, сколько времени, нервов и денег потеряют из-за этого искусственного транспортного коллапса петербуржцы.
Ведь ни малейшего желания хотя бы заранее объявить, где и насколько будут перекрывать трассы (чтобы горожане успели это учесть и как-то иначе спланировать передвижения).
Да и зачем? Подданные потерпят, не впервой.
Должны быть счастливы одним фактом приезда «царя».
Не приезжал бы он — давно бы тут были солдаты НАТО...
А еще происходящее (и ведь не в первый раз, и не в десятый даже, и не в сотый) — следствие закона «О государственной охране"», который предоставляет «охранцам» почти безграничные полномочия.
В частности, дает им право перекрывать «при необходимости» любые дороги и территории для проезда машин и прохода граждан.
Кто устанавливает эту «необходимость»? Да сами «охранцы».
Конечно же, они вправе «временно» перекрывать — да только это время устанавливают они же.
Ну а потом прямо из охранников — в губернаторы и вице-губернаторы.
Именно здесь располагается главный кадровый резерв администрации президента.
Проблема только в том, что у него один-единственный навык:
«Величество должны мы уберечь
От всяческих ему не нужных встреч».