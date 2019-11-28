Борис Вишневский: Подданные потерпят, не впервой

Перекрытые дороги, мосты и набережные.

Машины, стоящие в глухих пробках.

Люди, бегущие из-за пробок с чемоданами по КАДу, чтобы успеть в аэропорт.

Потерянное время и деньги тех, кто так и не успел к рейсу.

Задержки вылетов и приземления самолетов.

Пассажиры, которых не выпускают из успевших приземлиться в Пулково самолетов...

Это — результат очередного визита президента Путина в Петербург.

Это вовсе не вынужденная мера, вызванная суровой необходимостью обеспечить безопасность президента.

А следствие абсолютного наплевательства его самого и его охранников на то, сколько времени, нервов и денег потеряют из-за этого искусственного транспортного коллапса петербуржцы.

Ведь ни малейшего желания хотя бы заранее объявить, где и насколько будут перекрывать трассы (чтобы горожане успели это учесть и как-то иначе спланировать передвижения).

Да и зачем? Подданные потерпят, не впервой.

Должны быть счастливы одним фактом приезда «царя».

Не приезжал бы он — давно бы тут были солдаты НАТО...

А еще происходящее (и ведь не в первый раз, и не в десятый даже, и не в сотый) — следствие закона «О государственной охране"», который предоставляет «охранцам» почти безграничные полномочия.

В частности, дает им право перекрывать «при необходимости» любые дороги и территории для проезда машин и прохода граждан.

Кто устанавливает эту «необходимость»? Да сами «охранцы».

Конечно же, они вправе «временно» перекрывать — да только это время устанавливают они же.

Ну а потом прямо из охранников — в губернаторы и вице-губернаторы.

Именно здесь располагается главный кадровый резерв администрации президента.

Проблема только в том, что у него один-единственный навык:

«Величество должны мы уберечь

От всяческих ему не нужных встреч».

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