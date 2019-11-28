Кирилл Рогов: Мертвый патриотизм

Это мертвый патриотизм, который преимущественно питается ненавистью.

Вот я как раз тут недавно набрел в сети на этот сайт, где размещаются фотографии с подписями, про меня там тоже написано поперек лба: "еврей, патологический русофоб". Это смешно. Неврастенические психопаты пытаются дискурсивно присвоить себе как "русскость", так и "филию".

Конечно, та трагедия, о которой пишет Саша Морозов, это отчасти продолжение гражданской войны, которая шла в России не только в 1918 - 1922, но и в середине 1930-х гг., когда войска НКВД проводили насильственную коллективизацию. И если представить себе линию фронта Великой Отечественной, то она состояла из немецких частей, из перешедших на сторону немцев 1 млн. советских граждан, из героических противостоявших вермахту советских граждан и из заградительных смершевских отрядов. Для сталиниста совершенно очевидно, где здесь проходила граница между нашими и ненашими, а для патриота, т.е. человека, способного переживать историю своей страны и ее народа, эта граница двоится и троится рубцами перекрывающих друг друга исторических трагедий. Как она двоилась и троилась для «патологического русофоба» Солженицына.

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