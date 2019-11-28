Украина заявила ОБСЕ о повреждении Россией возвращенных кораблей на €2 млн

Предварительная сумма ущерба, причиненного Россией возвращенным в ноябре украинским кораблям, составляет не менее 55,5 млн грн (€2,1 млн). Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, сообщает «Укринформ».

«Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению. Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются большие убытки. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривен», — рассказал Лоссовский о техническом состоянии возвращенных Россией кораблей.

Представитель Украины отметил, что точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения расследования с привлечением представителей отрасли и осмотром кораблей на заводе.

«Россия продолжает не выполнять приказ Международного трибунала по морскому праву. Она отрицает иммунитет украинских военнослужащих и преследует их в судебном порядке из-за действий, совершенных ими на борту украинских военных кораблей. Так же с кораблями — Россия освободила их, однако перед этим, в нарушение приказа ITLOS, конфисковала на них вооружение, средства связи, документы и материальные средства», — напомнил дипломат.

По данным Украины, на кораблях отсутствуют, разукомплектованы или приведены в нерабочее состояние стрелковое оружие и боеприпасы, средства связи, материальные средства, морские средства навигации, ракетно-артиллерийское вооружение, личное оружие, средства связи и наблюдения, средства РХБ защиты, электромеханическое оборудование и другое имущество. Выявлены признаки мародерства. На некоторых кораблях есть повреждения корпусов.

«Даже туалетные насосы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп были демонтированы», — отметил Лоссовский.