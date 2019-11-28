В НАТО согласовали формулу финансирования — США сокращает свой вклад

Администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги к значительному сокращению вклада страны в коллективный бюджет НАТО. Как сообщает CNN со ссылкой на должностных лиц США и НАТО, новая формула финансирования была согласована на этой неделе.

США обеспечивали около 22% прямого финансирования НАТО. Это покрывает расходы на содержание штаб-квартиры НАТО, идет на совместные инвестиции в обеспечение безопасности и некоторые совместные военные операции альянса.

По данным источника CNN в Минобороны США, Белый дом стремится сократить прямое финансирование до 16%. Разницу смогут покрыть другие члены НАТО. Это достаточно символическое решение, так как прямой бюджет НАТО составляет около $2,5 млрд, он отделен от национальных оборонных бюджетов, которые, как рекомендует НАТО, должны составлять 2% ВВП. Дональд Трамп недавно упрекал членов НАТО, в частности Германию, за то, что они не достигли расходов на оборону в 2% ВВП. На данный момент рекомендацию исполняют 8 из 29 членов альянса. У США расходы на оборону составляют почти 4% ВВП.

В НАТО телеканалу заявили относительно желания США снизить затраты на прямое финансирование, что «все союзники договорились о новой формуле распределения затрат». Для большинства европейских союзников и Канады доля будет возрастать, а для США — уменьшаться. Формула была согласована на этой неделе.

Представитель Минобороны США отметил, что сэкономленные США деньги пойдут на другие военные программы страны и меры безопасности в Европе. Например, на помощь не входящим в НАТО Украине и Грузии в противостоянии с Россией.