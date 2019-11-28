Егора Жукова отказались удостоить премии «Золотая Вышка»

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, не получил вузовскую премию «Золотая Вышка» в номинации «Серебряный птенец», на которую его выдвинула группа из более 40 преподавателей. Об этом сообщает журнал DOXA.

Премию в номинации «Лучший эксперт» не получила и Анастасия Бонч-Осмоловская. Ее номинировали как главу экспертной группы лингвистов, которая проводила «экспертизу экспертизы» видеороликов Егора Жукова.

Егора Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля и обвинили в массовых беспорядках. Претензии к нему были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек управлял толпой на митинге. Позже стало ясно, что на видео был не Жуков. Следователи изъяли из Высшей школы экономики личное дело и курсовые работы Жукова, изучили его блог на YouTube. В видеороликах они усмотрели призывы к экстремизму.

Номинация «Серебряный птенец» присуждается студентам за самые заметные достижения в учебе и исследовательской деятельности, активную жизненную позицию и стремление к саморазвитию.