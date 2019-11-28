Republic: число политзаключенных в России растет в геометрической прогрессии

В современной истории России за решеткой побывали 708 политзаключенных. При этом государство отдает предпочтение массовым, а не точечным преследованиям, поочередно обращая внимание на украинцев, мусульман и иеговистов, пишет Republic.

По данным издания, число политзаключенных растет в геометрической прогрессии. Если 2000-х ежегодно возбуждалось не более 10 уголовных дел, фигуранты которых попадали в списки «Мемориала», то с 2011-го каждый год появляется несколько десятков политических дел, а сейчас счет идет на сотни.

Издание отмечает, что политзаключенных обвиняют по статьям о применении насилия к представителю власти и о массовых беспорядках. Многократно участились случаи применения статей об организации деятельности экстремистской и террористической организаций.

Минимум 13 человек из списка «Мемориала» эмигрировали после освобождения, 10 — скрылись от следствия до приговора. Но большинству избежать наказания не удается, чаще всего суд отправляет политзаключенных в колонию.