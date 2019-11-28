Трамп утвердил закон о поддержке демократии в Гонконге

Президент США Дональд Трамп, несмотря на возражения Китая, поставил подпись под законопроектами, поддерживающими участников протестов в Гонконге, сообщает «Голос Америки».

Ранее инициативы, направленные на поддержку демократии в Гонконге, были одобрены Палатой представителей и Сенатом. После подписания данных законопроектов президентом госсекретарю США предстоит ежегодно подтверждать, что Гонконг сохраняет достаточную автономию от Китая, чтобы претендовать на особые торговые отношения с США. Также закон дает возможность вводить санкции против должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека.

Дональд Трамп также подписал законопроект, который запрещает экспорт в Гонконг средств для разгона демонстраций (например, слезоточивого газа, резиновых пуль и электрошокеров).

Власти Китая назвали подписание законопроектов «грубым вмешательством» во внутренние дела и «нарушением международного законодательства». Это может серьезно сказаться на ходе переговоров о завершении «торговой войны» между Китаем и США.